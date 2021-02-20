Зоря володіла перевагою у першій половині гри, що і було конвертовано у забитий м'яч. Після хаосу у штрафному майданчику приазовців м'яч потрапив до Шахаба, який з другої спроби все ж поцілив у ворота.

Зоря втримала перемогу над Маріуполем і вийшла на третю позицію в УПЛ – Шахаб забив дебютний гол за луганців

Після перерви глядачі не побачили гострої гри, луганці намагались втримати мінімальну перевагу, а підопічним Маркевича так і не вдалось зрівняти рахунок.

Перемога дозволила Зорі піднятись на третю сходинку, Маріуполь залишився 9-м.

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