Схоже, у мадридського Реала можуть з'явитись проблеми з підписанням Девіда Алаби. Зірка нещодавно офіційно оголосив про відхід з Баварії влітку.

Кандидат у президенти Барселони Жоан Лапорта розпочав перемовини з Піні Захаві – представником Алаби, повідомляє Diario Sport. У них нібито теплі відносини.

Алаба офіційно оголосив про відхід з Баварії

За інформацією джерела, сторони розмовляють щодо потенційного трансферу австрійця у Барселону. Лапорта досягнув того, щоб перемовини між Реалом та Алабою призупинились. Щоправда, перехід зірки Баварії все ж є малоймовірним, адже у того великі фінансові апетити, а Барса переживає кризу. Раніше повідомлялось, що 28-річний оборонець вже узгодив умови контракту з Реалом.

Додамо, футболіст перебуває у системі "ротен" з 2008 року. У поточному сезоні він провів 29 матчів, в яких двічі забивав та стільки ж разів асистував. Влітку Девід Алаба стане вільним агентом.

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