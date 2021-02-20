Захисник грецького АЕКа Дмитро Чигринський найближчим часом не зможе допомогти своїй команді.

Максименко асистом дебютував у чемпіонаті Греції, але програв АЕКу з Данченком

34-річний оборонець травмувався і пропустить мінімум півтора місяці, повідомляє видання Gazzetta.gr. Обстеження показало у нашого легіонера пошкодження стегна правої ноги.

Нагадаємо, Чигринський перейшов в АЕК у липні 2016 року. У поточному сезоні провів за грецьку команду 17 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

АЕК після 22-х турів посідає у турнірній таблиці чемпіонату Греції третю сходинку, набравши 43 очки. Від лідера першості – Олімпіакоса – він відстає на 14 пунктів.

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