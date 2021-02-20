Минай у 15-му турі УПЛ завітав у гості до Олександрії, намагаючись перервати 4-матчеву безвиграшну серію й покинути останню позицію у турнірній таблиці. Попри таку важливість поєдинку, Василь Кобін вирішив залишити у запасі свою головну зірку – Мілевського. Підопічні Володимира Шарана також мали серйозні завдання – перемога вивела б їх на п'яту сходинку, в зону Ліги Європи.

Словом, зустріч мала велике значення. Можливо, саме через це у першому таймі команди провели всього чотири удари по воротах. Дебютний постріл належав Мірошніченку, якому на 9-й хвилині дали пробити з дистанції (дуже неточно). Минай відповів за чотири хвилини подачею зі штрафного та замиканням головою у виконанні Матіча – м'яч пройшов над поперечиною. Це був останній удар гостей до перерви, а от господарі через двадцять хвилин розродились ще одним – це Ковалець пробив з дистанції. Каніболоцький спокійно зреагував.

Здавалося, що голів у першому таймі побачити так і не вдасться, однак на 40-й хвилині олександрійці несподівано його забили. Пощастило Лучкевичу – Валерій після розіграшу кутового замкнув простріл Ковальця, у дотик пробивши під дальню стійку. 1:0! Саме з цим рахунком команди й пішли відпочивати.

Другий тайм розпочався для Миная катастрофічно – Олександрія забила двічі за шість хвилин. Ще більшою катастрофою виглядала гра "лисів" під час пропущених голів. Так, на 52-й хвилині Ковальцю спокійно дали пробити з-за меж штрафного – м'яч влучив у Шастала й від нього влетів у ноги Бондаренку, якому залишилось влучити ворота метрів з шести. На 58-й же Каніболоцький перехопив простріл з флангу, але після його вкидання м'яча рукою Вантух обікрав Ткачука – це сталося прямо перед карним майданчиком! Далі Роман ефектно перекинув воротаря. 3:0.

Ще за три хвилини Каніболоцький привіз черговий момент. Голкіпер так довго готувався до виносу, що дозволив Ковальцю накрити його – Антон пробив прямо у Кирила. Хавбек втік від воротаря та завдав удару з меж штрафного, однак захисникам Миная вдалося його заблокувати.

Після цього епізоду питання щодо переможця було знято з порядку денного. Василь Кобін намагався хоча б розмочити рахунок, випустивши Кожанова, Петрусенка та Ахмедзаде, а під кінець зустрічі – ще й Шпака з Хахльовим. Жодного моменту біля воріт Біблика ці перестановки не принесли. Був тільки штрафний удар на 82-й хвилині, з якого нурієв безхитрісно пробив у стінку. Олександрія після дальнього пострілу Вантаху в руки Каніболоцькому на 68-й хвилині також нічого цікавого не вигадала. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу "жовто-чорних".

Таким чином, Олександрія набрала 22 очки, піднявшись на п'яту позицію у турнірній таблиці. Минай, маючи в активі 10 залікових балів, залишається на дні.