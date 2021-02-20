Програму 15-го туру УПЛ відкривав поєдинок у Запоріжжі, де Маріуполь приймав луганську Зорю. Такі вони, реалії українського футболу – на стадіоні азовців досі оновлюють газон, тож домашні поєдинки доводиться проводити на Славутич Арені. Команда Остапа Маркевича у цій зустрічі намагалася перервати 3-матчеву програшну серію, однак у підопічних Віктора Скрипника завдання була важливішим – в разі перемоги "мужики" піднялись би на третю позицію в таблиці. Під такі цілі в основу поставили новачка Шахаба.

Перший удар у зустрічі завдали гості на 3-й хвилині, однак замикання Мишньова після кутового виявилось занадто неточним. Попри такий старт азовців, ініціативою одразу володіла Зоря, яка конвертувала свою перевагу у гольові моменти. Так, вже на 9-й хвилині Юрченко опинився на лінії штрафного й з відскоку пробив у стійку, а на 18-й Шахаб вийшов віч-на-віч з Гальчуком – голкіпер парирував його постріл!

Втім, Маріуполю досить швидко довелося вирівняти гру. На 17-й хвилині Очеретько навіть міг відкривати рахунок ударом з центру штрафного, але він вияився занадто слабким. В середині першого тайму команди йшли на рівних (азовці навіть переважали за ударами), тож гол Зорі на 33-й хвилині виявився дещо несподіваним – у карному майданчику луганцям вдалося провести одразу кілька ударів, один з яких захисники заблокувати не змогли. Його у ліву дев'ятку завдав Шахаб. 0:1!

До перерви Зоря мала шанси, аби подвоїти перевагу. Так, на 37-й хвилині Шахаб класно прокинув собі м'яч на хід у штрафний та пробив по воротах, але Биков встиг заблокувати постріл. На 43-й же ударом метрів з 11-ти міг відзначитись Кочергін – Чоботенко в останню мить встиг наздогнати Владислава й накрити цю спробу. Зрештою, відпочивати команди пішли за рахунку 1:0 на користь господарів.

Більша частина другого тайму виявилась нудною. Команди намагалися спіймати один одного на контратаках, але технічний брак та якісна робота захисників руйнували всі спроби – причому цих спроб було небагато. Невеличку перевагу в активності мав Маріуполь, якому необхідно було відігруватись, але конвертувати її у щось конкретне підопічним Остапа Маркевича не вдавалося. Зоря ж після непоганого старту взагалі звалилася до єдиноборств без загострення. В перші півгодини вболівальники побачили лише один момент – це Гладкий замкнув подачу з флангу. М'яч пройшов повз ліву стійку.

Остап Маркевич до середини 70-х хвилин встиг змінити п'ятьох футболістів, а от Віктор Скрипник обходився взагалі без замін. Отримавши свіжість в ногах, азовці почали відверто притискати Зорю. На 78-й хвилині тиск міг вилитись у взяття воріт – це Кащук на дальній стійці прийняв навіс з лівого флангу, але погано обробив м'яч на прийомі й пробив повз ближній кут. На 82-й же Маріуполь провів кутовий, після подачі з якого Васіль вибив м'яч на ногу Танковському – В'ячеслав стріляв з мінімальної дистанції, але запустив сферу на трибуни. Між цими епізодами розташувався дальній удар Петермана в руки голкіперу.

Віктор Скрипник на ці моменти нарешті відповів замінами, знявши Шахаба, Юрченка та Сайядманеша заради Казакова, Руфаті та Луньова. Зоря явно намагалася засушити гру, однак Маріуполь продовжував тиснути. На жаль для підопічних Остапа Маркевича, цей тиск так і не вилився у небезпечний момент. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Зорі.

Таким чином, луганці набрали 26 очок, піднявшись на третю позицію в турнірній таблиці УПЛ. Маріуполь, маючи в активі 16 залікових балів, тримається на дев'ятій сходинці.