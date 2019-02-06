Главные новости футбола 5 февраля: Украина проведет два матча во Львове, Шахтер и Динамо попали в топ самых богатых

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 5 февраля.

Украина

Сборная Украины проведет на Арене Львов матчи отбора к Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.

Киевское Динамо расписало ничью с Эстерсундом в контрольном матче – видеообзор спарринга. Также "бело-синие" объявили заявку на плей-офф Лиги Европы.

Украинские гранды – Шахтер и Динамо – попали в топ-100 самых богатых футбольных клубов мира.

Трансферы

Экс-хавбек Черноморца Иван Бобко перешел в шведский АФК Эскильстуна, который вышел в элитный дивизион. Зато Игорь Суркис рассказал, сколько будет держать Цыганкова в Динамо.

Донецкий Шахтер нацелился на 17-летнего таланта боснийской Младости Николича. А форвард сборной Украины Роман Яремчук мог перейти в Галатасарай зимой.

Марек Гамшик подписал контракт с китайским Далянь Ифан. Юрий Вернидуб рассказал, что Тымчик и Силас остаются в луганской Зари.

Другие топ-события

Спасатели пытаются достать на поверхность тело, которое обнаружили на борту затонувшего самолета Эмилиано Салы. Между тем собака пропавшего нападающего, будто Хатико, ожидает хозяина у порога дома.

Лионель Месси попал в заявку Барселоны на матч против Реала в Кубке Испании. Аргентинец провел тренировку в общей группе и самостоятельно решит, будет ли играть в Эль Классико.

Между тем УЕФА может отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков. А Жозе Моуринью согласился с обвинениями в неуплате налогов, за что получил условный срок и солидный штраф.