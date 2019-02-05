Лига Европы: Динамо объявило заявку на плей-офф турнира

Киевское Динамо подало список игроков, которые смогут принять участие в плей-офф Лиги Европы.

Вратари: Георгий Бущан, Владимир Маханьков, Денис Бойко, Артур Рудько

Защитники: Виталий Миколенко, Сидклей, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзера

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Витор Буэно, Никита Кравченко, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков, Миккел Дуэлунд

Нападающие: Фран Соль, Артем Беседин, Назарий Русин, Владислав Супряга

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Отметим, что с заявки исчез Николай Морозюк, который перешел в Ризеспор, а также Владислав Калитвинцев, который покинул киевлян в статусе свободного агента.

Напомним, Динамо сыграет с Олимпиакосом в 1/16 финала Лиги Европы, первый поединок состоится 14 февраля, ответный матч проведут 21 февраля.

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