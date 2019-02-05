Бобко перешел в шведский АФК Эскильстуна

Экс-хавбек одесского Черноморца Иван Бобко продолжит карьеру в чемпионате Швеции.

Украинский хавбек Иван Бобко подписал контракт с АФК Эскильстуна, сообщает официальный сайт шведского клуба.

Яремчук мог перейти в Галатасарай

Срок действия соглашения и другие детали контракта пока неизвестны.

Последним клубом 28-летнего хавбека был одесский Черноморец, который он покинул прошлым летом. Также Бобко известный по выступлениям в харьковском Металлисте и венгерском Дебрецене.

По итогам прошлого сезона АФК Эскильстуна поднялся в высшую лигу Швеции.

Отбор yf Евро-2020: матчи против Сербии и Люксембурга сборная Украины сыграет на Арене Львов