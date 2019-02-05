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Бобко перешел в шведский АФК Эскильстуна

5 февраля 22:57 31 Читати українською
Бобко перешел в шведский АФК Эскильстуна
Иван Бобко / Фото: АФК Эскильстуна

Экс-хавбек одесского Черноморца Иван Бобко продолжит карьеру в чемпионате Швеции.

Украинский хавбек Иван Бобко подписал контракт с АФК Эскильстуна, сообщает официальный сайт шведского клуба.

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Срок действия соглашения и другие детали контракта пока неизвестны.

Последним клубом 28-летнего хавбека был одесский Черноморец, который он покинул прошлым летом. Также Бобко известный по выступлениям в харьковском Металлисте и венгерском Дебрецене.

По итогам прошлого сезона АФК Эскильстуна поднялся в высшую лигу Швеции.

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Теги
Мир Трансферы Украинцы за рубежом АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна Иван Бобко Иван Бобко
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