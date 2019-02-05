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Шахтер нацелился на 17-летнего таланта боснийской Младости

5 февраля 23:39 46 Читати українською
Шахтер нацелился на 17-летнего таланта боснийской Младости
Неманья Николич / Фото: соцсети

Донецкий Шахтер хочет подписать талантливого боснийского защитника Неманью Николича.

Защитник Младости из боснийского города Добой Неманья Николич может стать игроком Шахтера, утверждает портал haber.ba.

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Сейчас 17-летний босниец проводит первый сезон на серьезном уровне. Он уже сыграл 9 матчей в чемпионате Боснии и Герцеговины. Преимущественно талантливый защитник закрывает правый фланг обороны.

Также Николич играл за юниорские сборные Боснии и Герцеговины разного возраста, сейчас выступает за команду U-18.

Контракт молодого футболиста с Младостью рассчитан до июня 2021 года.

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