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Отбор к Евро-2020: матчи против Сербии и Люксембурга сборная Украины сыграет на Арене Львов

19:43 62 Читати українською
Отбор к Евро-2020: матчи против Сербии и Люксембурга сборная Украины сыграет на Арене Львов
Сборная Украины на Арене Львов / фото: Е. Кравс

Два домашних матча отбора к Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко сыграют во Львове.

Согласно решению Исполкома ФФУ поединки отборочного турнира Евро-2020 против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня) национальная сборная Украины проведет во Львове на стадионе Арена Львов, сообщает пресс-служба организации.

На Арене Львов постелят искусственный газон

Отметим, стартовый матч в отборе к Евро-2020 "сине-желтые" сыграют в Лиссабоне против Португалии 22 марта.

Последний раз сборная Украины играла на Арене Львов матч Лиги наций против Словакии (1: 0) в сентябре 2018 года.

Евро-20204 тур

Украина - Люксембург: Понедельник 10 июня 2019

Украина
до матча
125
дн
:
1
час
:
20
мин
Люксембург
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Теги
ФФУ Арена Львов Сербия Сербия Люксембург Люксембург Украина - Люксембург Украина - Сербия Сборная Украины Украина Украина Евро-2020
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