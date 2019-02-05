Отбор к Евро-2020: матчи против Сербии и Люксембурга сборная Украины сыграет на Арене Львов

Сборная Украины на Арене Львов / фото: Е. Кравс

Два домашних матча отбора к Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко сыграют во Львове.

Согласно решению Исполкома ФФУ поединки отборочного турнира Евро-2020 против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня) национальная сборная Украины проведет во Львове на стадионе Арена Львов, сообщает пресс-служба организации.

На Арене Львов постелят искусственный газон

Отметим, стартовый матч в отборе к Евро-2020 "сине-желтые" сыграют в Лиссабоне против Португалии 22 марта.

Последний раз сборная Украины играла на Арене Львов матч Лиги наций против Словакии (1: 0) в сентябре 2018 года.