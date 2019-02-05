Нападающий Гента и сборной Украины Роман Яремчук мог продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Украинский форвард Гента Роман Яремчук мог перейти в Галатасарай. Об этом сообщил ведущий "Профутбол" Игорь Цыганык в программе Цыганык Live.

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В последний день трансферного окна турецкий клуб обратился в Гент с предложением приобрести Яремчука. Стороны не сумели договориться о трансфере украинца. Вместо Яремчука Галатасарай арендовал нападающего Марселя Константиноса Митроглу.

В текущем сезоне Яремчук принял участие в 31 матче, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

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