Собака пропавшего Салы, будто Хатико, ожидает хозяина у порога дома – трогательное фото дня

Собака Эмилиано Салы, самолет которого нашли на дне Ла-Манша, все еще ждет возвращения хозяина.

Сестра аргентинского форварда Эмилиано Салы опубликовала трогательное фото. Собака футболиста Нала сидит на пороге дома и ожидает возвращения хозяина.

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Сала любил играть с Налой, о чем свидетельствуют фотографии в сети. Британские медиа пишут, что Нала – одна из причин, почему Сала вернулся во Францию перед тем, как окончательно переехать в Кардифф. Он отвел собаку в питомник, но потом планировал обязательно взять ее с собой в Англию. Когда самолет с футболистом и пилотом Дэвидом Ибботсоном упал в Ла-Манш, Нала ждала хозяина в питомнике.

Напомним, самолет, которым Эмилиано Сала летел из Франции в Англию, нашли на дне Ла-Манша. Также поисковая экспедиция обнаружила тело, однако пока неизвестно, кому оно принадлежит – футболисту или пилоту Дэвиду Ибботсон.