Динамо – Эстерсунд – 0:0 – обзор матча

Динамо не сумели победить Эстерсунд в контрольном поединке. Смотрите обзор матча Динамо – Эстерсунд.

Контрольный матч

Динамо – Эстерсунд – 0:0

Динамо расписало ничью с Эстерсундом в контрольном матче – шведов дважды спасал каркас ворот

В первом тайме Динамо контролировало ход игры, но использовать свои моменты киевляне не смогли. Во второй половине игры "бело-синие" продолжили натиск, но шведов спасал каркас ворот. В итоге – нулевая ничья.