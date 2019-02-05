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УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ЭСТЕРСУНД ДИНАМО КИЕВ

Динамо – Эстерсунд – 0:0 – обзор матча

19:15 79 Читати українською
Динамо – Эстерсунд – 0:0 – обзор матча
Динамо – Эстерсунд – 0:0 – обзор матча

Динамо не сумели победить Эстерсунд в контрольном поединке. Смотрите обзор матча Динамо – Эстерсунд.

Контрольный матч

Динамо – Эстерсунд – 0:0

Динамо расписало ничью с Эстерсундом в контрольном матче – шведов дважды спасал каркас ворот

В первом тайме Динамо контролировало ход игры, но использовать свои моменты киевляне не смогли. Во второй половине игры "бело-синие" продолжили натиск, но шведов спасал каркас ворот. В итоге – нулевая ничья.

Товарищеские матчи

Динамо Киев - Эстерсунд: Вторник 05 февраля 2019

Динамо Киев
Матч окончен
0 : 0
Эстерсунд
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