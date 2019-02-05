Вернидуб: Тымчик и Силас остаются в Заре

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб прокомментировал будущее Тымчика и Силаса в клубе.

"Саша Тымчик у нас в аренде, он остается, хотя были слухи, что Динамо его может вернуть. Мы никогда арендованным игрокам не ставили никаких препятствий. Киевляне сделали солидно, также и мы сделаем солидно, и Тимчик будет играть до конца аренды.

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Что касается Силаса, то может, интерес со стороны других клубов и был, но он остается игроком Зари.

Рафаэль сам захотел попробовать свои силы в другой команде. Мы от этого никуда не денемся. Он изъявил желание получить новый опыт. Рафаэль ушел в аренду на полгода, а там посмотрим.

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Также клуб по обоюдному согласию расторг контракт с Приймой, мы пожали друг другу руки, нормально расстались", – цитирует Вернидуба "Команда №1".