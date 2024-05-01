"Впереди еще много невидимой работы, которая даст, надеюсь, положительный результат. Мы начали сотрудничать с новыми партнерами. Так, уже есть договоренность с Adidas об экипировке. Также появится автомобильный партнер. Многие инвесторы не хотели работать со старой командой, потому что за ними тянулся негативный шлейф.

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Уже сейчас введено в УАФ много изменений в системе закупок материально-технических ценностей и услуг. Начаты прозрачные тендерные процедуры в этих вопросах. И это уже начинает положительно сказываться на финансовом состоянии организации. УАФ открыта к диалогу и готова выслушать и критику, и предложения", – сказал Шевченко в интервью для издания Украинский футбол.

Напомним, что сейчас форму для сборной Украины поставляет Joma. Эта компания продолжила работать на России даже после полномасштабного вторжения. Adidas не будет для нас новичком. Немцы уже были поставщиком экипировки для "сине-желтых". В частности, в форме этой компании Украина играла на домашнем Евро 2012.

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