toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ЭСТЕРСУНД ДИНАМО КИЕВ

Эль Классико: Месси провел тренировку в общей группе и сам решит, сыграет ли против Реала, – MD

20:30 123 Читати українською
Эль Классико: Месси провел тренировку в общей группе и сам решит, сыграет ли против Реала, – MD
Лионель Месси / фото из соцсетей

Лидер испанской Барселоны Лионель Месси принял участие в тренировке каталонцев накануне первого полуфинального матча Кубка Испании против мадридского Реала.

Аргентинец может сыграть в Эль Классико против Реала в среду, сообщает Mundo Deportivo.

Месси не отдыхает: кто сыграл больше всего минут в топ-5 лигах Европы за последние 5 лет

Месси работал вместе со всеми на тренировке "блаугранас" во вторник. По информации издания, лидер Барсы избежал мышечной травмы. Его беспокоит лишь спазм. Завтра Месси самостоятельно примет решение, будет ли играть против мадридцев в 1/2 финала Копа дель Рей.

Ранее сообщалось, что участие 31-летнего нападающего в матче с Реалом остается под вопросом. В сезоне 2018/19 Лионель Месси провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 29 мячей. Поединок Барселона – Реал состоится 6 февраля на Камп Ноу. Начало встречи в 22:00.

Кубок Испании1/2 финала, первые матчи

Барселона - Реал Мадрид: Среда 06 февраля 2019

Барселона
до матча
23
час
:
6
мин
Реал Мадрид
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Барселона Барселона Испания Лионель Месси Лионель Месси Барселона - Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
51
мин
Эвертон
21:45
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук