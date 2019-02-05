Эль Классико: Месси провел тренировку в общей группе и сам решит, сыграет ли против Реала, – MD

Лидер испанской Барселоны Лионель Месси принял участие в тренировке каталонцев накануне первого полуфинального матча Кубка Испании против мадридского Реала.

Аргентинец может сыграть в Эль Классико против Реала в среду, сообщает Mundo Deportivo.

Месси не отдыхает: кто сыграл больше всего минут в топ-5 лигах Европы за последние 5 лет

Месси работал вместе со всеми на тренировке "блаугранас" во вторник. По информации издания, лидер Барсы избежал мышечной травмы. Его беспокоит лишь спазм. Завтра Месси самостоятельно примет решение, будет ли играть против мадридцев в 1/2 финала Копа дель Рей.

Ранее сообщалось, что участие 31-летнего нападающего в матче с Реалом остается под вопросом. В сезоне 2018/19 Лионель Месси провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 29 мячей. Поединок Барселона – Реал состоится 6 февраля на Камп Ноу. Начало встречи в 22:00.