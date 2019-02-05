Шахтер и Динамо попали в топ-100 самых богатых футбольных клубов мира – результаты исследования

Шахтер и Динамо – в топ-100 богатейших клубов мира / фото: ФК Шахтер

Soccerex Football Finance 100 опубликовала ежегодный отчет, в котором назвала самые богатые клубы мира. В топ-100 оказались и гранды украинского футбола – Шахтер и Динамо.

Международная организация Soccerex Football Finance 100 провела исследование и опубликовала свой уже второй ежегодный отчет, в котором перечислила наиболее состоятельные футбольные клубы планеты.

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В первой сотне оказались и Шахтер с Динамо – "горняки" заняли 25 позицию в рейтинге, разместившись между Интером и Фулхэмом. Киевляне делят 88-90 места с китайским Хэбэй Чайна Форчун и аргентинским Ривер Плейтом.

Стоит отметить, что стоимость футболистов Шахтера оценивается в 103 млн евро, Динамо – 67 млн. Потенциальные активы владельца Шахтера оцениваются в 159 млн евро, Динамо – только в 7 млн. Инфраструктура "горняков" оценена в 175 млн евро, киевского клуба – в скромных 10 млн. Индекс FFI Шахтера составил 0.86, Динамо – 0.16.

За основу анализа взяты финансовые отчеты, представленные непосредственно футбольными клубами по итогам сезона 2016/17, а также другие авторитетные источники информации (UEFA, The Financial Times, Bloomberg, Yahoo Finance, Forbes, Transfermarkt). Цель исследования – оценка финансового потенциала футбольных клубов мира.

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Основными критериями оценки были:

1. Игровые активы;

2. Материальные активы (стадионы, базы, учебные центры и т.п.);

3. Сумма на банковских счетах;

4. Потенциальные активы владельца клуба;

5. Сумма чистого долга.

Как указано в отчете Организации, суммарный капитал владельцев 100 самых богатых клубов мира составляет почти 950 млрд евро.

Лидером рейтинга стал Манчестер Сити, второе место занял ПСЖ, третье – мюнхенская Бавария.

Полностью топ-100 самых богатых клубов мира можно посмотреть по ссылке.

Топ-10 самых богатых футбольных клубов мира:

1. Манчестер Сити (Англия)

2. ПСЖ (Франция)

3. Бавария (Германия)

4. Тоттенхэм (Англия)

5. Арсенал (Англия)

6. Реал Мадрид (Испания)

7. Барселона (Испания)

8. Манчестер Юнайтед (Англия)

9. Ювентус (Италия)

10. Челси (Англия).

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