Гамшик подписал контракт с китайским Далянь Ифан

Капитан Наполи Марек Гамшик продолжит карьеру в китайском чемпионате.

Отныне Марек Гамшик будет защищать цвета Далянь Ифан, сообщает Sky Sport.

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31-летний словак подписал контракт с китайским грандом на 3 года. По условиям соглашения Марек будет получать 9 млн евро в год. Сумма отступных за хавбека составила 15 млн евро.

Напомним, Гамшик выступает за Наполи с 2007 года. За это время игрок провел за клуб 519 матчей, в которых отличился 121-м голом и 111-ю ассистами.

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