Динамо расписало ничью с Эстерсундом в контрольном матче – шведов дважды спасал каркас ворот

Динамо и Эстерсунд разошлись миром в спарринге на сборах в Марбелье. Отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Контрольный матч

Динамо – Эстерсунд – 0:0

Очередным соперником Динамо на втором испанском сборе стал шведский Эстерсунд, который в свое время противостоял луганской Заре в Лиге Европы. Начало игры был запланирован на 13:00, однако по техническим причинам старт встречи был перенесен на полчаса – у шведской команды по пути на игру сломался автобус.

В стартовом составе киевлян вышел Николай Шапаренко, который пропустил матч против ЦСКА из-за повреждения. К слову, и игра завершилась победой Динамо со счетом 3:0.

Начало матча прошло без острых моментов, игра проходила в основном в центре поля с регулярными фолами, преимущественно со стороны шведской команды, игроки которой местами действовали довольно грубо. На 14-й минуте подопечные Хацкевича упустили хорошую возможность для взятия ворот. Виктор Цыганков исполнял штрафной метров с 20-ти, однако пробил чуть выше ворот.

Стоит отметить, что в последнее время стандарты стали фирменным оружием Динамо, игроки которого уже забили несколько красивых голов именно после розыгрыша штрафных.

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Еще один хороший момент возник на 24-й минуте. Шапаренко получил мяч в штрафной и без раздумий пробил. Голкипер был бессилен, но на помощь ему пришла стойка. Еще через несколько минут очередной удар Николая низом нейтрализовал вратарь.

На 36-й минуте перспективный штрафной не реализовал Цыганков. Мяч после удара Виктора попал в стенку. Через минуту Фран Соль упустил отличный шанс. Быстрая атака Динамо завершилась прострелом Вербича на испанца, новичок киевлян пробивал в падении, однако не попал в пустые ворота – мяч пролетел намного выше.

На последних минутах тайма случился неприятный эпизод – Виталий Буяльский в столкновении с соперником получил повреждение. Напомним, ранее киевляне уже потеряли Йосипа Пиварича, который получил травму в матче со Спартой и уже был прооперирован. К счастью, Буяльский смог продолжить игру.

Несмотря на тотальное преимущество "бело-синих", первый тайм так и завершился без голов.

Вторая половина игры прошла куда спокойнее. Шведы начали фолить значительно реже, но исчезли и моменты. Многочисленные навесы и прострелы подопечных Хацкевича результата не приносили. Лишь на 72-й минуте Буяльский с острого угла не сумел попасть в створ.

На 82-й минуте каркас ворот во второй раз спас Эстерсунд. После удара Вербича со штрафного мяч попал в перекладину, после чего вылетел в поле. Это был последний шанс в матче. 0:0 – итог встречи.

Следующий матч Динамо проведет завтра, 6 февраля. Соперником киевлян станет представитель США Нью-Ингленд Революшн, встреча начнется в 17:00.

Стартовый состав Динамо: Бойко – Кендзёра, Бурда, Кадар, Миколенко – Буяльский, Че Че, Шапаренко, Цыганков, Вербич – Соль.