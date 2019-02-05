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Моуринью согласился с обвинениями в неуплате налогов, за что получил условный срок и солидный штраф

14:25 26 Читати українською
Моуринью согласился с обвинениями в неуплате налогов, за что получил условный срок и солидный штраф
Жозе Моуринью / Фото talksport

Испанская налоговая служба определилась с наказанием для экс-тренера Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью.

Жозе Моуринью смог договориться с испанской налоговой службой и согласился с обвинениями в уклонении от уплаты налогов, сообщает Efe.

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56-летнего специалиста приговорили к 1 году тюрьмы условно, также Моуринью вынужден уплатить в испанскую казну около 2-х млн евро. Стоит отметить, что в случае отказа португальца от обвинений – ему бы "светил" штраф в размере 3,3 млн евро.

Напомним, Моуринью обвинили в неуплате налогов за имиджевые права на сумму около 2 млн евро в 2011-2012 годах, когда он возглавлял мадридский Реал.

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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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