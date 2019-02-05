Суркис рассказал, сколько будет держать Цыганкова в Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис считает, что еще как минимум год капитан команды Виктор Цыганков должен защищать цвета киевлян.

"Относительно Цыганкова звонили одни агенты, другие. Но такого клуба, который бы хотел купить Витю и сделал конкретное предложение, – такого не было. Наша позиция четкая: у Вити пятилетний контракт с Динамо. Придет время, и если он пожелает уйти и предложение устроит клуб, то его, конечно, продадим.

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Никто ему не собирается ломать карьеру. Мне кажется, что год-полтора он еще должен поиграть в этой команде, которая становится на ноги. Он нужен для становления нынешнего Динамо", – рассказал Игорь Суркис в программе Цыганык LIVE, сообщает портал FootballHub.

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