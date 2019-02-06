Головні новини футболу 5 лютого: збірна України проведе два матчі у Львові, Шахтар і Динамо потрапили в топ найбагатших

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 5 лютого.

Україна

Збірна України проведе на Арені Львів матчі відбору до Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу.

Київське Динамо розписало нічию з Естерсундом у контрольному матчі – відеоогляд спарингу. Також "біло-сині" оголосили заявку на плей-офф Ліги Європи.

Українські гранди – Шахтар та Динамо – потрапили у топ-100 найбагатших футбольних клубів світу.

Трансфери

Екс-хавбек Чорноморця Іван Бобко перейшов у шведський АФК Ескільстуна, який вийшов до елітного дивізіону. Натомість Ігор Суркіс розповів, скільки триматиме Циганкова в Динамо.

Донецький Шахтар націлився на 17-річного таланта боснійської Младості Ніколіча. А форвард збірної України Роман Яремчук міг перейти в Галатасарай взимку.

Марек Гамшік підписав контракт із китайським Далянь Іфан. Юрій Вернидуб розповів, що Тимчик та Сілас залишаються у луганській Зорі.

Інші топ-події

Рятувальники намагаються дістати на поверхню тіло, яке виявили на борту затонулого літака Еміліано Сали. Тим часом собака зниклого нападника, неначе Хатіко, очікує хазяїна біля порогу будинку.

Ліонель Мессі потрапив до заявки Барселони на матч проти Реала в Кубку Іспанії. Аргентинець провів тренування в загальній групі та самостійно вирішить, чи гратиме в Ель Класіко.

Тим часом УЄФА може скасувати правило виїзного гола в плей-офф єврокубків. А Жозе Моурінью погодився із звинуваченнями у несплаті податків, за що отримав умовний термін і солідний штраф.