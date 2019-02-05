Спасатели пытаются достать на поверхность тело, которое обнаружили на борту затонувшего самолета Салы

Спасательная операция по поиску форварда Кардиффа Эмилиано Салы и пилота Дэвида Иботсона продолжается.

Как сообщалось ранее, Комитет по расследованию авиационных происшествий (AAIB) обнаружил тело с ранее пропавшего без вести самолета, на котором находился форвард Кардиффа Эмилиано Сала.

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Сейчас спасатели пытаются достать на поверхность воды труп. К слову, пока неизвестно, чье именно тело обнаружили на дне Ла-Манша – форварда Кардиффа или пилота.

Напомним, самолет с пилотом и Салой летел из Нанта в Кардифф, когда исчез с радаров около острова Гернси. Трехдневная поисковая операция, которую проводила полиция острова, не дала результатов. За деньги, которые собрали родные футболиста, было организовано частную поисковую операцию.

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