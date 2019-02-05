УЕФА может отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков

Италия — 16:02 394
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Украинец феерит за Милан – гол-красавец в ворота Динамо, победа на юношеском турнире и Шева-стайл
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Динамо расписало ничью с Эстерсундом в контрольном матче – шведов дважды спасал каркас воротУкраина — 15:15 421
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"Хотів придбати у Карпати молодого Шевченка". Президент "левів", який покинув посаду за 7 років до приходу ДимінськогоИнтервью — 13:00 292
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Лига Европы: Динамо объявило заявку на плей-офф турнираЛига Европы — 12:10 485
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Шахтер и Динамо попали в топ-100 самых богатых футбольных клубов мира – результаты исследованияУкраина — 12:00 396
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