УЕФА может отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков

Союз европейских футбольных ассоциаций намерен прибегнуть к кардинальным изменениям в турнирных правилах.

В УЕФА серьезно задумались над отменой правила выездного гола в двухматчевых противостояниях еврокубков на стадии плей-офф, сообщает Kicker.

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На ближайшем заседании конгресса организации в Риме исполнительный комитет УЕФА выдвинет этот вопрос на рассмотрение.

Напомним, ранее международный совет футбольных ассоциаций позволил ассоциациям отказываться от правила выездного гола и овертаймов.

Например, правило выездного гола недавно было отменено в кубковых английских турнирах.

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