"Во-первых, поздравляю наших болельщиков с победой. Мы знали, что будет непростая игра, что команда, безусловно, будет играть от обороны. Эта оборона была насыщенная, ее надо было взламывать. Мы искали моменты. Нам надо было быстрее работать с мячом, доводить мячи до фланговых атак.

Голы Ярмоленко и Пономаренко в видеообзоре матча Динамо – Верес – 3:0

У нас, к сожалению не было первого паса. Поэтому я и сделал замену, чтобы использовать сильные умения Александра Сироты. У него есть умение первой передачи. Понимали, что, если мы забьем гол, то игра может сразу измениться. В принципе, так и произошло.

Хочу подчеркнуть, что у нас есть доверие к молодым игрокам. Мы их поддерживаем. Тарас Михавко будет продолжать получать игровое время. Он будет играть. Но играть на высоком уровне непросто. У всех молодых игроков может быть определенная психологическая проблема. Они могут не войти в игру, растеряться. У молодых игроков главная проблема – это стабильность. Им этого не хватает. У Тараса есть все качества, чтобы играть на самом высоком уровне. Мы над этим работаем и будем работать дальше.

Динамо разгромило Верес – Пономаренко забил дебютный гол за основу киевлян

Матвей Пономаренко? Он забил первый гол, Но не спешите. Одно дело – U-19, другое – УПЛ. Он работает, ему нужно работать дальше, в частности психологически. Он остается в первой команде. Но я прошу журналистов не делать поспешных выводов. Все должно идти постепенно", – сказал Шовковский в эфире сказал Шовковский в эфире Football Hub.