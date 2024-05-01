Спаллетти намерен выслать приглашения на базу Италии в Коверчано таких легенд кальчо, как Джанкарло Антониони (70 лет), Роберто Баджо (57), Алессандро Дель Пьеро (49) и Франческо Тотти (47). Об этом пишет Voetbal International. Все они играли за Италию под номером 10: Антониони выиграл чемпионат мира в 1982 году, Баджо вывел Италию в финал чемпионата мира в 1994 году и не реализовал решающий пенальти, а Дель Пьеро и Тотти выиграли в составе "Скуадры адзурры" ЧМ-2006.

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"Представьте, если бы эти 40 (четыре цифры 10, – ред.) помогли бы на одной из наших тренировок. Это будет мотивировать ребят улучшать свои результаты. Официальное приглашение от ассоциации поступит в ближайшее время", – сказал Спаллетти.

Напомним, что выиграть Евро-2020 сборной Италии помог экс-нападающий Джанлука Виалли, близкий друг тогдашнего тренера сборной Роберто Манчини. Он был включён в делегацию команды в статусе менеджера. Нынешним руководителем итальянской национальной команды является легендарный в прошлом вратарь Джанлуиджи Буффон.

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