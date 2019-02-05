toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ЭСТЕРСУНД ДИНАМО КИЕВ

Месси попал в заявку Барслоны на матч против Реала, Дембеле – вне списка

22:50 2 Читати українською
Месси попал в заявку Барслоны на матч против Реала, Дембеле – вне списка
Лионель Месси / соцсети

Каталонский клуб обнародовал список игроков, которые смогут принять участие в полуфинальном матче Кубка Испании против Реала.

"Блаугранас" в Twitter опубликовали заявку на первый матч 1/2 финала Кубка Испании против Реала.

Навас будет голкипером Реала в матче против Барселоны

Заявка Барселоны на матч против Реала:

Вратари: Тер Штеген, Иньяки Пенья;

Защитники: Семеду, Пике, Лангле, Альба, Вермален, Мурильо;

Полузащитники: Коутинью, Артур, С. Бускетс, Ракитич, Кевин-Принс Боатенг, Роберто, Аленья, Видаль;

Форварды: Л. Суарес, Месси, Малком

К слову, в заявку не попал форвард Барселоны Усман Дембеле

Поединок Барселона – Реал состоится завтра, 6 февраля на стадионе Камп Ноу. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Теги
Барселона Барселона Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
52
мин
Эвертон
21:45
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук