Месси попал в заявку Барслоны на матч против Реала, Дембеле – вне списка

Каталонский клуб обнародовал список игроков, которые смогут принять участие в полуфинальном матче Кубка Испании против Реала.

"Блаугранас" в Twitter опубликовали заявку на первый матч 1/2 финала Кубка Испании против Реала.

Навас будет голкипером Реала в матче против Барселоны

Заявка Барселоны на матч против Реала:

Вратари: Тер Штеген, Иньяки Пенья;

Защитники: Семеду, Пике, Лангле, Альба, Вермален, Мурильо;

Полузащитники: Коутинью, Артур, С. Бускетс, Ракитич, Кевин-Принс Боатенг, Роберто, Аленья, Видаль;

Форварды: Л. Суарес, Месси, Малком

К слову, в заявку не попал форвард Барселоны Усман Дембеле

Поединок Барселона – Реал состоится завтра, 6 февраля на стадионе Камп Ноу. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.