Главные новости футбола 2 апреля: Карпаты разгромили Ворсклу, фиаско Барселоны, Манчестер Юнайтед и Милана

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 2 апреля.

Украина

Львовские Карпаты разгромили Ворсклу в премьерном матче Косовского и прервали рекордную безвыигрышную серию в домашних матчах – видео голов поединка.

Национальная полиция поймала на горячем организаторов договорного матча в Запорожье. А бразильский Сантос хочет выкупить Дерлиса Гонсалеса у Динамо за 6 млн евро.

Между тем InStat составил символическую сборную первой части сезона в УПЛ.

Европа

В Англии Манчестер Юнайтед проиграл Вулверхэмптону, Уотфорд разгромом отправил Фулхэм в Чемпионшип – результативная ошибка Фреда и автогол Смоллинга в видеообзоре матча манкунианцев с "волками".

Испанская Барселона в компенсированное время вырвала ничью с Вильярреалом – в матче было забито восемь голов. Зато Атлетико дома победил Жирону, а Эспаньол разошелся миром с Хетафе.

В Серии А Милан расписал ничью против Удинезе, Ювентус на выезде переиграл Кальяри – гол Пйонтека в видеообзоре матча "россонери".

Другие топ-события

В Бельгии Генк с Малиновским минимально уступил Антверпену и потерял 3 важных очка, а сам украинец рассказал, в каком чемпионате хотел бы играть.

Мадридский Реал представил космический проект реконструкции стадиона. Зато 13 игроков Реала рискуют покинуть команду в летнее трансферное окно.

Жозе Моуринью намекнул, где может продолжить карьеру тренера, а Арсен Венгер может возглавить национальную команду перед ЧМ-2022.