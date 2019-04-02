Малиновский: Хочу играть в Англии, не потерялся бы в команде среднего уровня

Хавбек Генка Руслан Маліновський розповів, чи не шкодує, що не перешел зимой в другой клуб.

"Жалею ли, что я не ушел из Генка во время зимнего трансферного окна? Тогда не было особенно много предложений. И у Генка была задача попасть в Лигу чемпионов, выиграть чемпионат. Я посоветовался с женой, с руководством клуба, и решил остаться.

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Слышал об интересе Ромы. Но со мной никто не контактировал. Были разговоры, больше в прессе. Но конкретного – ничего. Я думаю, что если будет какой-то вариант, то могу посоветоваться и с Андреем Николаевичем Шевченко. Он может дать замечательный совет, ведь играл в больших клубах на высоком уровне.

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Я всегда говорил, что хочу играть в Англии. Считаю, что я бы не затерялся в команде среднего уровня", – передает слова Малиновского FootballHub.