Мбаппе не сел в автобус ПСЖ после поражения от Боруссии Д – СМИ раскрыло причину
Килиан Мбаппе вряд ли был доволен своим выступлением в первом полуфинале ЛЧ против Боруссии Д (0:1).
Суперзвезда ПСЖ упустил моменты и не помог команде избежать минимального поражения. Мбаппе еще и не смог сесть в автобус, который отвозил парижан со стадиона в аэропорт, информирует Le Parisien.
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Причина прозаична – допинг-контроль. Мбаппе оказался в случайном списке игроков, которых вызвали для проверки.
Килиан выполнил процедуру и на отдельной машине вовремя добрался до аэропорта, откуда вместе с партнерами отправился домой. На самом деле это привычная практика клубов, чтобы не задерживать всю команду.
Теперь все мысли ПСЖ о домашнем ответном матче, который состоится 7 мая на Парк де Пренс. Этот сезон вполне может быть прощальным для Мбаппе, ведь пресса уверенно "отправляет" форварда в мадридский Реал.
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