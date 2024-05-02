Килиан Мбаппе вряд ли был доволен своим выступлением в первом полуфинале ЛЧ против Боруссии Д (0:1).

Суперзвезда ПСЖ упустил моменты и не помог команде избежать минимального поражения. Мбаппе еще и не смог сесть в автобус, который отвозил парижан со стадиона в аэропорт, информирует Le Parisien.

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Причина прозаична – допинг-контроль. Мбаппе оказался в случайном списке игроков, которых вызвали для проверки.

Увесь світ уважно спостерігає за перебігом Ліги чемпіонів. Адже залишатися осторонь цієї топової спортивної події просто неможливо. Обирайте чипси з асортименту Lay’s, щоб поринути з головою у вир футбольних подій.

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Килиан выполнил процедуру и на отдельной машине вовремя добрался до аэропорта, откуда вместе с партнерами отправился домой. На самом деле это привычная практика клубов, чтобы не задерживать всю команду.

Теперь все мысли ПСЖ о домашнем ответном матче, который состоится 7 мая на Парк де Пренс. Этот сезон вполне может быть прощальным для Мбаппе, ведь пресса уверенно "отправляет" форварда в мадридский Реал.

¡Marca caza a Mbappé!



El futbolista del PSG salió el último porque tuvo que pasar el ‘antidoping’



@jdelriomuradas pic.twitter.com/WLBMNXjwYR — MARCA (@marca) May 1, 2024

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