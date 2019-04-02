Реал представил космический проект реконструкции стадиона – Сантьяго Бернабеу изменится до неузнаваемости

Домашняя арена мадридского Реала Сантьяго Бернабеу имеет шанс стать самым современным стадионом мира.
Президент Реала Флорентино Перес и мэр Мадрида Мануэла Кармена представили проект реконструкции Сантьяго Бернабеу, сообщает Marca.
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В планах функционеров реконструировать стадион в ультрасовременную арену, которая будет нести не только спортивную функцию, а и развлекательную и коммерческую. Новый стадион будет оснащен раздвижной крышей, а фасад арены будет иметь монолитный вид. Сантьяго Бернабеу станет похож на космический корабль, что будет оправдывать название "Галактикос".
Начало реконструкции запланировано после завершения текущего сезона, и продлится около двух лет.
"Реал Мадрид – это клуб всех и для всех, который никогда не боится невозможного и не сдается. Мы начинаем один из крупнейших проектов будущего для Мадрида", – сказала Мануэла Кармена.