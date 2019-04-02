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Реал представил космический проект реконструкции стадиона – Сантьяго Бернабеу изменится до неузнаваемости

16:17 111 Читати українською
Реал представил космический проект реконструкции стадиона – Сантьяго Бернабеу изменится до неузнаваемости
Обновленный Сантьяго Бернабеу

Домашняя арена мадридского Реала Сантьяго Бернабеу имеет шанс стать самым современным стадионом мира.

Президент Реала Флорентино Перес и мэр Мадрида Мануэла Кармена представили проект реконструкции Сантьяго Бернабеу, сообщает Marca.

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В планах функционеров реконструировать стадион в ультрасовременную арену, которая будет нести не только спортивную функцию, а и развлекательную и коммерческую. Новый стадион будет оснащен раздвижной крышей, а фасад арены будет иметь монолитный вид. Сантьяго Бернабеу станет похож на космический корабль, что будет оправдывать название "Галактикос".

Начало реконструкции запланировано после завершения текущего сезона, и продлится около двух лет.

"Реал Мадрид – это клуб всех и для всех, который никогда не боится невозможного и не сдается. Мы начинаем один из крупнейших проектов будущего для Мадрида", – сказала Мануэла Кармена.

Теги
Сантьяго Бернабеу Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Флорентино Перес Видеоновости
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