Манчестер Юнайтед проиграл Вулверхэмптону, Уотфорд разгромом отправил Фулхэм в Чемпионшип: 33-й тур АПЛ, матчи вторника

В 33-м туре чемпионата Англии Манчестер Юнайтед уступил Вулверхэмптону, а Уотфорд победил Фулхэм. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Англия, Премьер-лига, 33-й тур

Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед – 2:1

Голи: Жота, 25, Смоллинг, 77 (аг.) – Мактоминай, 14

Уотфорд – Фулхем – 4:1

Голи: Дукуре, 24, Хьюз, 63, Дини, 69, Кико, 75 — Бабель, 33

В 33-м туре чемпионата Англии встречались соседи по турнирной таблице Вулверхэмптон и Манчестер Юнайтед. Победить "волков", которые отобрали у "красных дьяволов" очки в первом круге, а затем выбили их из Кубка Англии, было вопросом чести. Уже на 14-й минуте после великолепной передачи Фреда Скотт Мактоминай точно пробил в левый нижний угол ворот из-за пределов штрафной.

Однако на 25-й минуте Вулверхэмптон отыгрался усилиями Диогу Жота, который отправил мяч в левый угол ворот после передачи Хименеса. А на 77-й минуте Смоллинг срезал мяч в собственные ворота, установив окончательный счет. После этого матча Манчестер Юнайтед остался на 5-й позиции (61 очко), зато Вулверхэмптон набрал 47 очков и закрепился на 7-й строчке.

В другом матче Фулхэм приехал в гости к Уотфорду. На 24-й минуте Абдулай Дукур после передачи Роберто Перейры вывел Уотфорд вперед. На 33-й минуте Райан Бабель сравнял счет, реализовав выход один на один с голкипером. Во втором тайме Уотфорд на 63-й минуте усилиями Уильяма Хьюза вышел вперед. На 69-й минуте Трой Дини забил третий мяч, а на 75-й – Кико поставил точку в матче. Уотфорд с 46-ю очками поднялся на 8-ю строчку, а Фулхэм, потерпев 9-е подряд поражение, остался на 19-й строчке и досрочно оформил вылет в Чемпионшип.