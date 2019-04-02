Генк с Малиновским минимально уступил Антверпену и потерял 3 важных очка

Состоялся матч 2 тура чемпионской группы чемпионата Бельгии между Антверпеном и Генком.

Чемпионат Бельгии, чемпионская группа, 2 тур

Антверпен – Генк – 1:0

Гол: Рафаэлов: 4

Малиновский: Хочу играть в Англии, не потерялся бы в команде среднего уровня

Во втором туре чемпионской группы чемпионата Бельгии Антверпен принимал Генк Руслана Малиновского. Украинец традиционно вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле все 90 минут матча.

Хозяева вышли вперед уже в дебюте встречи – Рафаэлов забил на 4-й минуте матча, кроме того Антверпен имел еще несколько моментов. Генк отыграться во втором тайме так и не смог.

Малиновский прокомментировал свои упущенные моменты в матче с Андерлехтом

После этого поражения Генк остался на 1 месте в турнирной таблице чемпионской группы чемпионата Белиги с 35 очками в активе, Антверпен поднялся на 4 строчку, обогнав Андерлехт Макаренко.