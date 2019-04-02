Гол Пйонтека в видеообзоре матча Милан — Удинезе

Милан в родных стенах расписал ничью с Удинезе в матче 30-го тура Серии А.

Первая 45-минутка матча получилась довольно напряженной и неприятной для "россонери", ведь из-за травмы поле покинули Лукас Пакета и Джанлуиджи Доннарумма. Первый гол в матче забили хозяева усилиями Пйонтека, который отметился голом в раздевалку.

Милан расписал ничью против Удинезе, Доннарумма и Пакета получили повреждения: 30-й тур Серии А, матчи вторника

После перерыва Удинезе в основном отбивался, однако смог сравнять счет. На 64-й минуте отличился Лазанья после контратаки. Этот гол стал последний в этой встрече.

Таким образом, Милан набрал 52 очка и остался на четвертой позиции, сохраняя отрыв в 4 зачетных балла от Лацио и Аталанты. Удинезе с 29 пунктами поднялся на пятнадцатую строчку в турнирной таблице.