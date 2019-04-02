Сантос хочет выкупить Дерлиса Гонсалеса у Динамо за 6 миллионов евро

Бразильский Сантос планирует включить в арендное соглашение Дерлиса Гонсалеса пункт о выкупе футболиста.

Руководство бразильского клуба предлагает включить в арендное соглашение Гонсалеса пункт о возможности выкупа за 6 миллионов евро. Эта сумма не устраивает Динамо, поэтому клубы ведут переговоры, сообщается в программе Цыганик Live.

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Кроме того, от этого зависит судьба Витора Буэно. Ведь Динамо может отдать игрока в субаренду в Сан-Паулу, но все зависит от Сантоса, которому и пренадлежат права на футболиста. Бразильский клуб готов на переход Буэно при условии, что Динамо пойдет на уступки в продаже Гонсалеса.

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