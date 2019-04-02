Милан расписал ничью против Удинезе, Доннарумма и Пакета получили повреждения: 30-й тур Серии А, матчи вторника

В рамках 30-го тура итальянского первенства Милан в родных стенах не смог победить Удинезе (1:1).

Чемпионат Италии 2018/2019, 30-й тур

Милан – Удинезе – 1:1

Голы: Пйонтек, 45 – Лазанья, 64

Кальяри – Ювентус – начало в 22:00

Первый тайм встречи прошёл в такой напряженной борьбе, что первая травма произошла уже на 11-й минуте – и её получил Доннарумма. В дальнейшем команды продолжили в том же духе, но с повреждениями не везло исключительно хозяевам, которые на 41-й потеряли ещё и Пакету. Травмы не помешали "россонери" провести несколько классных моментов: так, на 22-й минуте ещё здоровый Лукас пробил рядом с дальней девяткой, а на 25-й выстрел Кутроне из пределов штрафной вытащил голкипер Муссо. На 45-й минуте давление Милана превратилось в ассист Патрика и гол Пйонтека – 1:0.

После перерыва содержание игры особо не изменилось. Милан давил, но имел только полумоменты, а Удинезе отбивался и угрожал контратаками. Наконец, на 64-й минуте судьба вознаградила гостей за терпение: фриульцы выскочили в скоростной выпад и завершили его прострелом Фофаны на Лазанью, которому оставалось попасть в ворота; Кевин немного замешкался, но всё-таки выполнил эту задачу – 1:1! На большее команд не хватило: они обменялись несколькими не слишком опасными эпизодами и завершили поединок результативной ничьей.

Таким образом, Милан набрал 52 очка и остался на четвёртой позиции, сохраняя отрыв в 4 зачётных балла от Лацио и Аталанты. Удинезе с 29 пунктами поднялся на пятнадцатую строчку в турнирной таблице.