Моуринью намекнул, где может продолжить карьеру – в этом чемпионате португалец еще не работал

Известный специалист Жозе Моуринью не против попробовать свои силы в новом для себя чемпионате.

"Германия? В этой стране я еще не работал. Почему бы и нет? Посмотрим.

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Я бы хотел постараться взять Лигу чемпионов с третьим клубом и пятое чемпионство в разных странах с пятым клубом.

Но то, что хочется, не всегда сбывается. Мои амбиции не ограничены этим маленьким капризом", – цитирует Моуринью Record.

Напомним, Манчестер Юнайтед освободил Жозе Моуринью в декабре 2018-го из-за неудовлетворительных результатов клуба. На его место назначили норвежского специалиста Уле Гуннара Сульшера.

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