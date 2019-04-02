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Моуринью намекнул, где может продолжить карьеру – в этом чемпионате португалец еще не работал

15:45 123 Читати українською
Моуринью намекнул, где может продолжить карьеру – в этом чемпионате португалец еще не работал
Жозе Моуринью / Фото TEAMtalk

Известный специалист Жозе Моуринью не против попробовать свои силы в новом для себя чемпионате.

"Германия? В этой стране я еще не работал. Почему бы и нет? Посмотрим.

Моуринью может возглавить Баварию, – СМИ

Я бы хотел постараться взять Лигу чемпионов с третьим клубом и пятое чемпионство в разных странах с пятым клубом.

Но то, что хочется, не всегда сбывается. Мои амбиции не ограничены этим маленьким капризом", – цитирует Моуринью Record.

Напомним, Манчестер Юнайтед освободил Жозе Моуринью в декабре 2018-го из-за неудовлетворительных результатов клуба. На его место назначили норвежского специалиста Уле Гуннара Сульшера.

"Я не хочу постоянного конфликта". Жозе Моуринью – о "структурной эмпатии", идеальном клубе и возвращении к тренерству

Теги
Германия Бавария Бавария Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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