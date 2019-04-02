13 игроков Реала рискуют покинуть команду – как выглядит ситуация каждого из "черного списка"

Мадридский Реал может провести масштабную чистку состава по завершении сезона.

Действующие чемпионы Европы и мира уже начали работу над формированием нового проекта под руководством Зинедина Зидана. Реал не только собирается серьезно обновить состав, но и избавиться от многих исполнителей, которые не соответствуют амбициям королевского клуба или просто потеряли мотивацию. Кроме этого, Флорентино Перес планирует разгрузить зарплатную ведомость, чтобы получить возможность предложить хорошие контракты таким игрокам как Погба или Азар.

Зидан: Разговоры о чистке состава - это проявление неуважения к игрокам

В "черном списке" оказались не только молодые футболисты, но и звездные ветераны команды. В общем Marca насчитала аж 13 (!) исполнителей, которым уже сейчас стоит серьезно задуматься над своим будущим. Это больше, чем половина основной обоймы, которая насчитывает 23 игрока. Масштабная перестройка "бланкос", которые проводят, возможно, худший сезон в своей истории, похоже, может затронуть даже наиболее неожиданные имена.

Первым претендентом "на выход" считается валлийский вингер Гарет Бэйл, который потерял остатки доверия со стороны президента Реала Флорентино Переса. Последний уже устал от регулярных травм футболиста, за которого в 2013 году мадридцы выложили рекордные для себя 105 млн евро. С тех пор он провел на поле чуть больше половины от возможного игрового времени. Сейчас Бейла открыто прогоняют даже болельщики, которые освистывали каждое его прикосновение к мячу в матче против Уэски. Сейчас главная проблема в трансфере Бэйла – желание самого игрока. Он стремится полностью отработать свой контракт, и это совсем не удивительно, ведь Гарет зарабатывает наибольше в команде (15 млн евро чистыми). Однако окружение футболиста послало президенту четкий месседж: "Если руководство хочет, чтобы Гарет ушел, то пусть платят и вопрос будет закрыт...".

Кроме Бейла, двери не собираются закрывать перед Вальехо, Себальйосом и даже молодым Браимом, который перебрался на Сантьяго Бернабеу только этой зимой. Если первым двум нужно готовиться к полноценному продажу, то воспитанника Малаги, скорее всего, ожидает летняя аренда, где он мог бы набираться опыта через регулярную игровую практику.

Довольно неожиданно в списке потенциальных потерь Реала оказался также основной центральный защитник Рафаэль Варан, который самостоятельно выразил желание покинуть королевский клуб. Петиция француза о трансфере вроде бы стала настоящим шоком как для Зидана, так и для Переса, которые видели в нем защитника на долгие годы. 25-летний футболист, выиграв абсолютно все с "бланкос", аргументирует свое решение потерей мотивации. Варана ценят и любят, но насильно удерживать не собираются. Тем более, что от его продажи Реал может сорвать огромный куш. Последние трансферы ван Дейка и Лукаса Эрнандеса переполняют Переса оптимизмом – он хочет получить не менее 80-90 млн евро. На место француза Реал почти гарантировано подпишет еще одного центрбека, кроме уже официально оформленного Милитао.

Кейлор Навас, который выиграл с мадридским грандом три Лиги чемпионов, также может покинуть Сантьяго Бернабеу. Однако потенциальный трансфер костариканца зависит только от него самого. Если лучший голкипер Европы сезона 2017/18 согласится на роль дублера Куртуа, довольствуясь поединками Кубка Испании, то из команды его никто не прогонять не будет. Однако высокие амбиции вратаря, скорее всего, подтолкнут его к радикальным изменениям. Кейлор, которому недавно исполнилось 32, хочет наслаждаться футболом, а на скамейке запасных делать это невозможно. Похожая ситуация в Люки Зидана, который летом будет искать больше регулярности. Кстати, уход этих двух голкиперов может ускорить возвращение на Бернабеу Андрея Лунина. Именно украинец имеет наибольший шанс стать вторым после Куртуа.

Наполеоновские планы Реала относительно трансферов могут отразиться и на таких исполнителях как Лукас Васкес, Иско, Мариано, Маркос Льоренте, Феде Вальверде и Карим Бензема. Подписание Азара и Погба спровоцирует перенасыщенность средней и атакующей линии. Реалу просто придется продавать, чтобы Зидан получил короткую обойму с 21-го игрока. К слову, если раньше о трансфере Бензема серьезно не говорили, то сейчас, при условии потенциального прихода новой "девятки" вроде Левандовси или Икарди, француз имеет все шансы потерять мадридскую прописку.

А теперь коротко о ситуации каждого из 13-ти игроков Реала, которые находятся в зоне риска:

Бэйл – трансфер

Вальехо – трансфер или аренда

Себальйос – трансфер или аренда, но у него есть 9 матчей, чтобы убедить Зизу

Браим – аренда

Варан – трансфер

Кейлор – склоняется к трансферу, но будет решать самостоятельно

Люка Зидан – трансфер или аренда

Васкес – зависит от приобретений

Иско – зависит от трансфера Азара

Мариано – зависит от Зидана

Льоренте – зависит от Зидана, при котором не играл

Вальверде – нравится Зидану, но может уйти в аренду из-за желания регулярно играть

Бензема – зависит от трансфера нового центрфорварда

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