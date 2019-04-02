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Венгер может возглавить национальную команду

19:34 39 Читати українською
Венгер может возглавить национальную команду
Арсен Венгер / reuters

Экс-тренер Арсенала Арсен Венгер рассказал, что вскоре может возобновить тренерскую деятельность.

Отвечая на вопрос о том, мог бы ли он возглавить какую-то национальную команду, Венгер сказал: Все возможно. Но если так будет, то это случится еще до начала чемпионата мира в Катаре", – передает слова Венгера L'Equipe.

Венгер был готов тренировать в России, – агент

Напомним, что Арсен Венгер в течение 22 лет возглавлял Арсенал, а с конца прошлого сезона не занимается тренерской деятельностью. Ранее сообщалось, что Венгер может быть назначен должность руководителя технического развития ФИФА.

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