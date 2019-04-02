Карпаты разгромили Ворсклу в премьерном матче Косовского

Львовские Карпаты разгромили полтавскую Ворсклу со счетом 4:0 в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Команды начали матч довольно активно и уже на первых минутах обменялись полумоментами. Сначала с левого фланга опасно простреливал Гуцуляк, но на его передачу никто не откликнулся. Ворскла ответила опаснее: Карека обокрал защитника справа и неплохо прострелил в район линии штрафной, но Кане ударом с лета попал в Ковтуна и мяч улетел на угловой.

Стартового запала, однако, хватило на минут 10. Затем началась традиционная для УПЛ борьба ради борьбы на невероятно низких скоростях. Периодически изменить такой ход событий пытался Швед. Сначала "карпатовец" едва не выскочил один на один с Шустом после паса Йода из глубины, но кипер полтавчан вовремя "прочитал" эпизод. А на 19-й минуте Марьян пробивал после прохода Мякушко правым флангом, но с его выстрелом Шуст справился.

Зато Ворскла об атаках вообще забыла и в конце концов получила мяч в собственные ворота. На 26-й минуте Швед классно бросил в прорыв Понде, Кристиан избежал офсайда и классно перебросил мяч через вратаря гостей – 1:0. Пока полтавчане пытались придти в себя, "зелено-белые" решили окончательно положить соперника на лопатки. Сначала Швед убежал в контратаку, но затянул с ударом и в конце концов потерял мяч, а на 38-й минуте вингер реабилитировался и удвоил преимущество. Это Хонгла подал угловой, а защитники Ворсклы запаниковали и позволили Марьяну спокойно расстрелять Шуста с линии вратарской – 2:0!

Во второй половине игры полтавчане попытались переломить ход встречи, но их атакам не хватало остроты. Фактически моментов Ворскла так и не создала за исключением удара Кареки, с которым справился Кучинский. Постепенно львовяне выровняли игру, а затем нанесли гостям еще два удара, отправивших "ворсклян" в нокдаун.

На 62-й минуте Марьян Швед забил гол-близнец мячу Понде: Йода разрезной передачей вывел лидера атак Карпат на свидание с Шустом, а тот элегантно перебросил вратаря. А еще 6 минут спустя в ворота полтавчан арбитр Кривушкин назначил одиннадцатиметровый, когда Чижов не слишком очевидно сфолил против Понде. К отметке подошел Карим Йода и уверенно переиграл кипера – 4:0.

После такого финальные 20 минут поединка превратились в формальность. Стараний Ворсклы не хватило даже для мяча престижа, а вот Карпаты, поймав кураж, едва не довели счет до откровенно непристойного, но своими возможностями "зелено-белые" воспользоваться не смогли. Однако и без того уверенная победа львовян позволила им оторваться от зоны переходных матчей на расстояние 4 очков. В данный момент Ворскла идет седьмой (29 очков), Карпаты – девятые (24 балла).