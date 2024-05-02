Челси дома одолел Тоттенхэм (2:0) в перенесенном матче 26 тура АПЛ. Отчет о поединке и игре Михаила Мудрика читайте на "Футбол 24".

Обескровленный Челси побил мотивированных "шпор"

Челси завершает сезон в условиях кадровой катастрофы – 14 травмированных. В запасе сегодня были только юноши, никакого усиления. Тоттенхэм подходил к дерби фаворитом, ведь "шпоры" еще борются за Лигу чемпионов в отличие от "синих".

Впрочем, на поле прогнозы не подтвердились. Челси значительно лучше провел первый тайм. Обе команды много ошибались, но именно хозяева были более эффективными в переходных фазах, пытаясь каждый отбор превратить в голевой момент.

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Уже на старте встречи в одном эпизоде могли забивать Джексон и Палмер. Затем на ударные позиции выходили Мудрик и Мадуэке. В конце концов "синие" открыли счет – помог стандарт. Галлахер подал со штрафного, а Чалоба головой загнал мяч в сетку.

Статистика ударов до гола – 8:1 в пользу Челси. Анж Постекоглу был разъяренным, в трансляцию попали матерные слова. Лишь перед перерывом Тоттенхэм организовал несколько неплохих атак: Ромеро был близок к голу, замыкая навес со штрафного, а удар Сарра заблокировали защитники.

У наступному турі АПЛ Тоттенхем поїде в гості до Ліверпуля. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: мерсисайдці переможуть. Коефіцієнт на успіх Ліверпуля – 1,53. Звитяга лондонців оцінена в 5,17, а нічия – 5,2. Фахівці очікують дуже результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,24, тоді як на тотал менше можна поставити за 3,77.

В начале второго тайма Тоттенхэм повысил скорости. Не сказать, что "шпоры" доминировали, просто теперь моменты возникали не только у их ворот. В игре стало еще больше хаоса, а гости лучше проявляли себя в единоборствах.

Сложилось впечатление, что Тоттенхэм может сломать ход встречи. Особенно после реактивной атаки, когда Эмерсон немного не дотянулся до мяча, чтобы замкнуть прострел Джонсона в пустые ворота. Потом и сам Джонсон должен был забивать в ближний угол.

"Шпоры" усилили игру заменами, а забил снова Челси. Палмер со штрафного подкрутил в каркас ворот – Джексон первым успел на добивание. После этого все вопросы о победителе исчезли. Хозяева оформили успех, несмотря на тяжелую ситуацию.

Тоттенхэм потерпел третье поражение подряд и фактически потерял шансы на Лигу чемпионов. У лондонцев 7 очков отставания от Астон Виллы и матч в запасе, но впереди поединки против Ливерпуля и Манчестер Сити. Челси тем временем сохраняет шансы на еврокубки. Отставание от шестого МЮ – 3 балла. А впереди еще четыре матча.

Мудрик яркий и активный, но не всегда эффективный

Мудрик имеет стабильное место в старте Челси на фоне заполненного лазарета. Далеко не каждый из последних матчей украинец может занести в актив, однако сегодня выглядел интересно. Чрезмерная инициативность приносила пользу, ведь "шпоры" ошибались в простых эпизодах.

Миша должен был отличиться ассистом на первых минутах – вингер круто бросил на ход Джексону, но тот не реализовал выход один на один, а Палмер с метра не добил в сетку. Такие забросы по флангу не были единичными. Мудрик часто находил в свободных зонах Кукурелью.

Вообще нужно отмечать хорошее взаимодействие с испанцем на фланге. Скандальный игнор в начале сезона уже забыт – Мудрик и Кукурелья чувствуют друг друга. Михаил и сам делал рывки, получая перспективные передачи на ход.

Над эффективностью нужно работать. Мудрик отдает своевременный первый пас и разгоняет атаки дриблингом, но когда оказывается уже перед чужими воротами, то редко принимает оптимальные решения. Лишние обыгрыши, затягивание с пасом на секунду-две, удары с откровенно плохих позиций.

Из четырех выстрелов украинца лишь один был действительно качественным – с линии штрафной площади. Мяч чуточку разминулся с воротами, закручиваясь в "девятку". Ассистировать получалось значительно лучше. Мудрик через все поле отдал точно в ноги Мадуэке – тот пробил над перекладиной.

Мудрик набил солидные цифры (3 созданных момента, 2 обыгрыша, 57% выигранных дуэлей, 3 защитные действия, 6 подборов) и получил очень хорошие оценки от статистических порталов. Даже слишком комплиментарные: SofaScore – 7.8 (второй лучший на поле), WhoScored – 7.4, FotMob – 7.8.

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