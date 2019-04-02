Атлетико дома победил Жирону, Эспаньол разошелся миром с Хетафе: 30-й тур Ла Лиги, матчи вторника

В рамках 30-го тура испанской Примеры Атлетико благодаря голам Диего Година и Антуана Гризманна переиграл Жирону (2:0), а Эспаньол расписал мировую ничью с Хетафе (1:1).

Чемпионат Испании 2018/2019, 30-й тур

Атлетико – Жирона – 2:0

Голы: Годин, 76, Гризманн, 90+4

Эспаньол – Хетафе – 0:0 (первый тайм)

Атлетико принимал Жирону, слабо отыграв первый тайм – так, Облаку дважды приходилось спасать после выстрелов Думбия. Впрочем, завершение этой половины игры было за "матрасниками": на 39-й минуте Коке с дальней дистанции попал в перекладину, а Мората на 43-й пробил чуть выше нее! Во втором тайме мадридцы уже сыграли намного лучше, захватив инициативу, создав несколько моментов и, наконец, дожав каталонцев на 76-й минуте – это Годин замкнул подачу с углового ударом с отскоком. Уже в компенсированное время Гризманн забил второй гол, установив окончательный счёт встречи.

Таким образом, Атлетико набрал 62 зачётных балла и остался на второй позиции, увеличив отрыв от Реала до пяти очков. Жирона с 34 пунктами опустилась на четырнадцатое место.

В другом матче Эспаньол принимал Хетафе. На 56-й минуте Эрнан Перес нашел в штрафной Борха Иглесиаса, который отправил мяч в сетку, пробив мимо вратаря. На 72-й минуте Анхель из-за пределов штрафной "выстрелил" в левую девятку и сравнял счет. После этого матча Эспаньол набирает 35 очков и поднимается на 13 место, Хетафе с 47 очками остается на четвертом месте.