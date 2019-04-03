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Головні новини футболу 2 квітня: Карпати розгромили Ворсклу, фіаско Барселони, Манчестер Юнайтед і Мілана

07:00 272 Читать на русском
Головні новини футболу 2 квітня: Карпати розгромили Ворсклу, фіаско Барселони, Манчестер Юнайтед і Мілана
Головні новини футболу 2 квітня: Карпати розгромили Ворсклу, фіаско Барселони, Манчестер Юнайтед і Мілана / ФК Карпати

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 2 квітня.

Україна

Львівські Карпати розгромили Ворсклу в прем'єрному матчі Косовського та перервали рекордну безвиграшну серію у домашніх матчах – відео голів поєдинку.

Національна поліція впіймала на гарячому організаторів договірного матчу в Запоріжжі. А бразильський Сантос хоче викупити Дерліса Гонсалеса у Динамо за 6 мільйонів євро.

Тим часом InStat склав символічну збірну першої частини сезону в УПЛ.

Європа

В Англії Манчестер Юнайтед програв Вулверхемптону, Уотфорд розгромом відправив Фулхем у Чемпіоншип – результативна помилка Фреда та автогол Смоллінга у відеоогляді матчу манкуніанців із "вовками".

Іспанська Барселона у компенсований час врятувала нічию з Вільяреалом – у матчі було забито вісім голів. Натомість Атлетіко вдома переміг Жирону, а Еспаньйол розійшовся миром з Хетафе.

У Серії А Мілан розписав нічию з Удінезе, Ювентус на виїзді переграв Кальярі – гол Пйонтека у відеоогляді матчу "россонері".

Інші топ-події

У Бельгії Генк з Маліновським мінімально поступився Антверпену та втратив 3 важливі очки, а сам українець розповів, у якому чемпіонаті хотів би грати.

Мадридський Реал представив космічний проект реконструкції стадіону. Натомість 13 гравців Реала ризикують покинути команду в літнє трансферне вікно.

Жозе Моурінью натякнув, де може продовжити кар'єру тренера, а Арсен Венгер може очолити національну команду перед ЧС-2022.

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