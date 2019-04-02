Полиция поймала на горячем организаторов договорного матча в Запорожье

Запорожские правоохранители помешали проведению матча с фиксированным результатом в областном центре и задержали злоумышленников, пытавшихся его организовать.

Работники Департамента защиты экономики Национальной полиции пресекли попытку организации договорного матча. Оперативники Департамента и областного управления защиты экономики, следователи полиции Запорожской области и работники местной прокуратуры разоблачили двух граждан при попытке подкупа тренера и игроков футбольного клуба. Об этом сообщает официальная страница Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины в Facebook.

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Правоохранители считают, что двое жителей столицы предложили тренеру и игрокам одного из футбольных клубов 5 тысяч долларов США неправомерной выгоды. Злоумышленники были задержаны в понедельник во время передачи очередного "транша" в размере 20 тысяч гривен. Еще 55 тысяч правонарушители должны были перечислить на банковскую карточку одного из футболистов клуба сразу после передачи наличных. Остальные – после проведения матча.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

По информации FootballHub, деньги предлагали игрокам луганской Зари U-21. Дублеры команды Юрия Вернидуба 2 апреля должны были провести поединок против киевского Динамо U-21. Матч в итоге состоялся и завершился победой киевлян (1:3).