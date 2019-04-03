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Результативная ошибка Фреда и автогол Смоллинга в видеообзоре матча Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед

00:28 28 Читати українською
Результативная ошибка Фреда и автогол Смоллинга в видеообзоре матча Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед
Фред вышел в стартовом составе МЮ

Вулверхэмптон в родных стенах минимально победил Манчестер Юнайтед. Смотрите видео голов и обзор матча Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед.

25’ Диогу Жота
77’ Крис Смоллинг
 
Скотт Мактоминай 14’
Эшли Янг 57’

Манчестер Юнайтед вышел вперед уже на 14-й минуте усилиями Мактоминая, который плотным ударом заставил Руя Патрисиу доставать мяч из сетки собственных ворот. "Волкам" удалось восстановить паритет на экваторе первого тайма, когда Фреда обокрали после передачи Де Хеа. Голом отметился Жота

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После перерыва, на 57-й минуте, Майк Дин показал вторую желтую карточку Янгу. Этот момент стал ключевым во встрече. Вулверхэмптон начал давить и это принесло свои плоды на 77-й минуте встречи. Смоллинг срезал мяч в собственные ворота, установив окончательный счет.

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Видеоновости Англия Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон Вулверхэмптон
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