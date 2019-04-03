Барселона в компенсированное время вырвала ничью с Вильярреалом – в матче было забито восемь голов

Фантастическая битва на "Эстадио де ла Керамика".

Эрнесто Вальверде на матч против семнадцатой команды чемпионата обратился к ротации, оставив в запасе Пике, Ракитича, Семеду и Месси. Вильярреал оценил возможность поиграть исключительно против людей с нашей планеты и пошёл в атаку: так, на 7-й минуте Иборра замкнул подачу с углового ударом под перекладину, а на 8-й Чуквуэзе ворвался на правый край штрафной и пробил с острого угла – в обоих случаях блестяще сыграл Тер Штеген.

Барса первую опасную атаку провела на 12-й, сразу же забив: Малком получил передачу на ход по правому флангу, ворвался в штрафную и покатил поперёк на Коутинью, которому оставалось попасть в пустой угол – 0:1! Через четыре минуты пришёл и второй гол: Малком оторвался от Гаспара и эффектно замкнул подачу Артуро Видаля с правого фланга на дальнюю штангу – 0:2. На 20-й счёт мог стать разгромным, но Коутинью после красивого обыгрыша с Суаресом попал в каркас ворот.

Казалось, игра сделана, но Вильярреал не остановился, очень быстро отквитав один мяч. На 23-й минуте Чуквуэзе выскочил в контратаку, качнул Умтити на линии штрафной и пробил в ближний угол. Штанга спасла Барсу, но Самюэль подхватил мяч и пробил ещё раз, попав в сетку – 1:2! В дальнейшем игра перешла в позиционную фазу без особой остроты: первый настоящий момент после гола Чуквуэзе произошел на 36-й минуте, когда Суарес получил разрезной пас и с края штрафной попал в Асенхо; на 45+2-й он же парировал красивый удар Луиса со стандарта метров с 30-ти.

Второй тайм Вильярреал начал очень активно, потревожив Барсу несколькими опасными прорывами по флангам. Гости намёка не поняли, поэтому на 50-й минуте заслуженно пропустили: Токо Экамби убежал от защитников по правому флангу, ворвался на край штрафной и с острого угла пробил в широчайшую зону между ближней штангой и голкипером – 2:2! Это был полностью вратарский гол. После этого игра особо не изменилась, поэтому Эрнесто Вальверде решил выпустить тяжёлую артиллерию в лице Месси.

Лео вышел на 61-й минуте, а на 62-й его команда неожиданно пропустила третий гол – это Висенте Иборра получил разрезную передачу, вышел один на один с Тер Штегеном и покатил мимо него в ближний угол – 3:2! Более того: на 68-й Чуквуэзе мощно пробил с дистанции, заставил голкипера переводить мяч в перекладину. На 72-й добавил остроты и Экамби, который сместился с левого фланга и выстрелил низом метров с 25-ти точно в руки Тер Штегену. У Барсы за всё это время был только мощный удар Суареса из-за пределов штрафной, который прошёл над каркасом ворот, а также выстрел Малкома с левого края в внешнюю сторону сетки.

У каталонцев откровенно не клеилась игра, поэтому Вильярреал решил наказать гостей в четвертый раз. На 80-й минуте Касорла заметил огромный коридор в зоне центрбеков Барсы и отправил туда передачу на Бакку. Колумбиец ворвался в штрафную, обошел Тер Штегена и забил в пустые ворота – 4:2! Казалось, что это победа, но "жёлтая субмарина" на 86-й минуте осталась в меньшинстве, а Месси фантастическим ударом со штрафного на 90-й отыграл один гол. Уже в компенсированное время Альба запорол выход один на один, но "блаугранас" заработали угловой, после розыгрыша которого Суаресу удался феноменальный выстрел в правый угол – 4:4! После этого сразу же прозвучал финальный свисток

Таким образом, Вильярреал набрал 30 очков и продолжил пребывание на семнадцатой позиции. Барселона, имея 70 зачётных баллов, осталась лидером с отрывом в 8 пунктов от Атлетико.