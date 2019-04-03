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Барселона в компенсированное время вырвала ничью с Вильярреалом – в матче было забито восемь голов

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Барселона в компенсированное время вырвала ничью с Вильярреалом – в матче было забито восемь голов
Барселона в компенсированное время вырвала ничью с Вильярреалом – в матче был забито восемь голов

Фантастическая битва на "Эстадио де ла Керамика".

23’ Сэмюэль Чуквуэзе
50’ Токо Экамби
62’ Висенте Иборра
80’ Карлос Бакка
86’ Альваро Гонсалес
 
Филиппе Коутиньо 12’
Малком 16’
Лионель Месси 90’
Луис Суарес 94’

Эрнесто Вальверде на матч против семнадцатой команды чемпионата обратился к ротации, оставив в запасе Пике, Ракитича, Семеду и Месси. Вильярреал оценил возможность поиграть исключительно против людей с нашей планеты и пошёл в атаку: так, на 7-й минуте Иборра замкнул подачу с углового ударом под перекладину, а на 8-й Чуквуэзе ворвался на правый край штрафной и пробил с острого угла – в обоих случаях блестяще сыграл Тер Штеген.

Барса первую опасную атаку провела на 12-й, сразу же забив: Малком получил передачу на ход по правому флангу, ворвался в штрафную и покатил поперёк на Коутинью, которому оставалось попасть в пустой угол – 0:1! Через четыре минуты пришёл и второй гол: Малком оторвался от Гаспара и эффектно замкнул подачу Артуро Видаля с правого фланга на дальнюю штангу – 0:2. На 20-й счёт мог стать разгромным, но Коутинью после красивого обыгрыша с Суаресом попал в каркас ворот.

Казалось, игра сделана, но Вильярреал не остановился, очень быстро отквитав один мяч. На 23-й минуте Чуквуэзе выскочил в контратаку, качнул Умтити на линии штрафной и пробил в ближний угол. Штанга спасла Барсу, но Самюэль подхватил мяч и пробил ещё раз, попав в сетку – 1:2! В дальнейшем игра перешла в позиционную фазу без особой остроты: первый настоящий момент после гола Чуквуэзе произошел на 36-й минуте, когда Суарес получил разрезной пас и с края штрафной попал в Асенхо; на 45+2-й он же парировал красивый удар Луиса со стандарта метров с 30-ти.

Второй тайм Вильярреал начал очень активно, потревожив Барсу несколькими опасными прорывами по флангам. Гости намёка не поняли, поэтому на 50-й минуте заслуженно пропустили: Токо Экамби убежал от защитников по правому флангу, ворвался на край штрафной и с острого угла пробил в широчайшую зону между ближней штангой и голкипером – 2:2! Это был полностью вратарский гол. После этого игра особо не изменилась, поэтому Эрнесто Вальверде решил выпустить тяжёлую артиллерию в лице Месси.

Лео вышел на 61-й минуте, а на 62-й его команда неожиданно пропустила третий гол – это Висенте Иборра получил разрезную передачу, вышел один на один с Тер Штегеном и покатил мимо него в ближний угол – 3:2! Более того: на 68-й Чуквуэзе мощно пробил с дистанции, заставил голкипера переводить мяч в перекладину. На 72-й добавил остроты и Экамби, который сместился с левого фланга и выстрелил низом метров с 25-ти точно в руки Тер Штегену. У Барсы за всё это время был только мощный удар Суареса из-за пределов штрафной, который прошёл над каркасом ворот, а также выстрел Малкома с левого края в внешнюю сторону сетки.

У каталонцев откровенно не клеилась игра, поэтому Вильярреал решил наказать гостей в четвертый раз. На 80-й минуте Касорла заметил огромный коридор в зоне центрбеков Барсы и отправил туда передачу на Бакку. Колумбиец ворвался в штрафную, обошел Тер Штегена и забил в пустые ворота – 4:2! Казалось, что это победа, но "жёлтая субмарина" на 86-й минуте осталась в меньшинстве, а Месси фантастическим ударом со штрафного на 90-й отыграл один гол. Уже в компенсированное время Альба запорол выход один на один, но "блаугранас" заработали угловой, после розыгрыша которого Суаресу удался феноменальный выстрел в правый угол – 4:4! После этого сразу же прозвучал финальный свисток

Таким образом, Вильярреал набрал 30 очков и продолжил пребывание на семнадцатой позиции. Барселона, имея 70 зачётных баллов, осталась лидером с отрывом в 8 пунктов от Атлетико.

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Испания Барселона Барселона Вильярреал Вильярреал Вильярреал - Барселона
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