В следующих двух матчах Карло Анчелотти может использовать всех трех своих голкиперов, информирует Marca.

"Лунин – это не Куртуа": в Испании озвучили две претензии к украинцу и отправляют на скамейку до конца сезона

Тибо Куртуа восстановился после двух травм колен и готов сыграть впервые за почти 9 месяцев. Бельгиец хорошо выглядит на тренировках, но его не хотят сразу сильно нагружать. Ожидается, что в матче чемпионата против Кадиса (4 мая) Куртуа и Кепа получат по тайму. Эта игра может оказаться чемпионской для Реала. Мадридцам нужно выиграть и ждать осечку Барселоны против Жироны.

У Андрея Лунина своя миссия. Украинца целенаправленно готовят к ответному матчу полуфинала ЛЧ против Баварии (8 мая). Если Реал пройдет мюнхенцев, то на финал уже будет приниматься отдельное решение по вратарю.

Анчелотти зол на Лунина, но не из-за пропущенного гола – в Испании раскрыли закулисье матча с Баварией