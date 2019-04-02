Карпаты одержали 250-ю победу в чемпионатах Украины и прервали рекордную безвыигрышную серию в домашних матчах

Львовские Карпаты победили Ворсклу в 23 туре УПЛ (4:0).

"Зеленые львы" в первом туре второй части чемпионата Украины принимали полтавскую Ворсклу. Игра закончилась победой Карпат со счетом 4:0.

Карпаты разгромили Ворсклу в премьерном матче Косовского

Заметим, что эта победа стала для львовской команды юбилейной – 250-й в чемпионатах Украины. Кроме того, Карпаты прервали рекордную для себя домашнюю безвыигрышную серию. К этому подопечные Фабри Гонсалеса не могли победить соперника во Львове в течение 9 матчей (6 поражений, 3 ничьей).

Справедливе розподілення на шістки, живі претенденти на бронзу та непереконливе Динамо: підсумки 22-го туру УПЛ