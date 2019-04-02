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Карпаты одержали 250-ю победу в чемпионатах Украины и прервали рекордную безвыигрышную серию в домашних матчах

19:19 39 Читати українською
Карпаты одержали 250-ю победу в чемпионатах Украины и прервали рекордную безвыигрышную серию в домашних матчах
ФК Карпаты

Львовские Карпаты победили Ворсклу в 23 туре УПЛ (4:0).

26’ Кристиан Понде
38’ Марьян Швед
62’ Марьян Швед
70’ Карим Йода
 

"Зеленые львы" в первом туре второй части чемпионата Украины принимали полтавскую Ворсклу. Игра закончилась победой Карпат со счетом 4:0.

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Заметим, что эта победа стала для львовской команды юбилейной – 250-й в чемпионатах Украины. Кроме того, Карпаты прервали рекордную для себя домашнюю безвыигрышную серию. К этому подопечные Фабри Гонсалеса не могли победить соперника во Львове в течение 9 матчей (6 поражений, 3 ничьей).

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Карпаты - Ворскла Карпаты Карпаты
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