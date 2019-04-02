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Карпаты – Ворскла – 4:0 – видео голов

20:48 170 Читати українською
Карпаты – Ворскла – 4:0 – видео голов
Карпаты – Ворскла – 4:0 – видео голов и обзор матча

Карпаты победили Ворсклу в 23 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Карпаты – Ворскла.

26’ Кристиан Понде
38’ Марьян Швед
62’ Марьян Швед
70’ Карим Йода
 

Карпаты на правах хозяев активнее начали матч, что вылилось в забитый мяч на 26-й минуте, отличился Понде. Познее Марьян Швед удвоил преимущество своей команды, а во втором тайме вингер оформил дубль, сделав счет разгромным. Точку в матче поставил Йода, отметившись с пенальти на 70-й минуте.

Карпаты разгромили Ворсклу в премьерном матче Косовского

Уверенная победа львовян позволила им оторваться от зоны переходных матчей на расстояние 4 очков. Сейчас Ворскла идет седьмой (29 очков), Карпаты – девятые (24 балла).

Гол Понде:

Гол Шведа:

Дубль Шведа:

Гол Йоды:

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