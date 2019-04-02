Карпаты – Ворскла – 4:0 – видео голов

Карпаты победили Ворсклу в 23 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Карпаты – Ворскла.

Карпаты на правах хозяев активнее начали матч, что вылилось в забитый мяч на 26-й минуте, отличился Понде. Познее Марьян Швед удвоил преимущество своей команды, а во втором тайме вингер оформил дубль, сделав счет разгромным. Точку в матче поставил Йода, отметившись с пенальти на 70-й минуте.

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Уверенная победа львовян позволила им оторваться от зоны переходных матчей на расстояние 4 очков. Сейчас Ворскла идет седьмой (29 очков), Карпаты – девятые (24 балла).

Гол Понде:

Гол Шведа:

Дубль Шведа:

Гол Йоды: