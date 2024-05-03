Украина

Сборная Украины получила последнего соперника на исторической Олимпиаде-2024. Динамо стало вторым в Европе по интересному рейтингу.

Юрий Максимов объяснил, при каких обстоятельствах покинет СК Днепр-1. В клубе отреагировали на информацию о возможной отставке тренера.

Еврокубки

Байер сделал заявку на выход в финал Лиги Европы, одолев на выезде Рому. Марсель расписал ничью с Аталантой в другом полуфинале Лиги Европы. Астон Вилла с нереализованным пенальти сенсационно уступила Олимпиакосу, а Фиорентина дожала обескровленный Брюгге в Лиге конференций.

Мир

Челси переиграл Тоттенхэм и сохраняет шансы на еврокубки, а Михаил Мудрик получил высокую оценку, создав супершанс. Андрей Лунин и Артем Довбик претендуют на место в сборной сезона Ла Лиги.

Бавария провалилась с третьим кандидатом на роль тренера – отказался даже Рангник. Защитник сборной Франции порвал "кресты" и пропустит Евро-2024. Хавбек сборной Италии дисквалифицирован на два месяца.